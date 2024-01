Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: un ferito

Incidente a Morsano di Strada.

Incidente intorno alle 5 di oggi, venerdì 5 gennaio 2024, nella frazione di Morsano di Strada, lungo via Aquileia, nel territorio comunale di Castions di Strada. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, l’uomo alla guida ha perso il controllo della vettura che stava conducendo.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Palmanova.

Oltre ai sanitari sul posto anche i carabinieri di Latisana e Vigili del Fuoco del distaccamento di Cervignano i quali hanno lavorato per estricare il conducente. L’uomo è stata preso in carico dal personale sanitario ed è stata trasportato all’ospedale di Palmanova in codice giallo.