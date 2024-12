Incidente mortale sull’A4: chi è la 26enne che ha perso la vita

Chiara Moscardi era seduta sul sedile del passeggero.

E’ Chiara Moscardi, psicologa 26enne originaria di Rovigo e residente a Padova, la vittima del tragico incidente accaduto questo pomeriggio intorno alle 13 nel tratto dell’autostrada A4 tra Cessalto e San Donà di Piave, all’altezza di Noventa di Piave.

Nello scontro sono rimasti coinvolti un furgoncino dei servizi sociali del Comune di Venezia e un autoarticolato proveniente dalla Repubblica Ceca. La giovane vittima era dipendente della cooperativa Cosep, che svolge per il Comune di Venezia i servizi del Drop In (Stop and Go e New Way) per le persone più fragili.

Laureata in psicologia clinico-dinamica all’Università di Padova, aveva frequentato il liceo scientifico Pietro Paleocapa di Rovigo. Chiara era la sorella di Matteo Moscardi, capitano del Rovigo Rugby, e la sua famiglia è molto conosciuta in città: il padre Alberto è stato dirigente comunale.

La ricostruzione dell’incidente.

Secondo la prima ricostruzione il furgoncino si trovava fermo (a causa di un guasto) nella corsia di emergenza quando, per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante lo ha urtato lateralmente. Le condizioni della conducente del furgoncino, collega di Chiara, risultano gravi e la donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Ferite meno serie, invece, per l’autista dell’autoarticolato.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale di Autostrade Alto Adriatico per le operazioni di messa in sicurezza. La viabilità, pesantemente compromessa, è stata parzialmente ripristinata con il transito dei veicoli sulla sola corsia di sorpasso. Le autorità invitano chi proviene da Udine e Trieste a utilizzare il bypass A28/A27 per evitare ulteriori rallentamenti.