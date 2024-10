Esce di strada e l’auto si ribalta: muore un 37enne di Gemona

L’incidente ad Artegna, a perdere la vita Stefano Zilli.

Tragico incidente nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre. Stefano Zilli, 37 anni, residente a Gemona del Friuli, ha perso la vita uscendo di strada con l’auto in via Nazionale, ad Artegna, attorno alle 2 del mattino.

Zilli era alla guida della sua auto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo. La macchina è uscita di strada e si è ribaltata violentemente, provocando lesioni fatali al conducente. I primi soccorsi sono giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente: gli operatori del 118 hanno tentato ogni manovra possibile per salvare la vita del 37enne, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

Oltre al personale sanitario, sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e liberare il corpo dalle lamiere. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.