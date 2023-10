L’incidente mortale sull’autostrada A4.

E’ di un morto e un ferito grave il bilancio del violento incidente sull’autostrada A4 avvenuto poco prima delle 14, all’altezza del viadotto del Tagliamento in direzione Venezia. Nel tratto a tre corsie al chilometro 464 all’altezza dei comuni di Ronchis e San Michele al Tagliamento un mezzo pesante ha tamponato una bisarca.

Nell’urto a catena sono rimasti coinvolti anche altri due mezzi pesanti tra cui un autoarticolato che trasportava granaglie. Il materiale si è riversato sull’asfalto occupando anche le corsie di sorpasso e veloce. Purtroppo nello scontro una persona è deceduta, mentre un’altra è stata portata in volo in elisoccorso al Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni piuttosto serie.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Latisana, Portogruaro e un’autogrù di Udine che hanno collaborato con i sanitari nei soccorsi e si sono occupati della messa in sicurezza. Per consentire l’arrivo dei soccorritori e la bonifica della sede stradale è stato chiuso l’ingresso al casello di Latisana in direzione Venezia.