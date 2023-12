Incidente mortale a Collalto di Tarcento: chi è la vittima e cosa è successo

Eder Dal Mas è morto nell’incidente di ieri sera a Collalto di Tarcento.

E’ Eder Dal Mas la vittima dell’incidente accaduto ieri sera nella frazione di Collalto di Tarcento, lungo la statale Pontebbana.

Secondo le prime testimonianze, Dal Mas, 65enne di Tarcento, stava guidando la sua Fiat Grande Punto e si stava immettendo dalla laterale della statale nel centro abitato di Collalto. In quel momento, una Renault Clio, condotta da una giovane diretta verso Artegna, si è scontrata violentemente con la vettura dell’imprenditore.

Dopo l’allarme sono subito giunti i soccorsi con un’ambulanza proveniente da Cividale del Friuli e l’automedica proveniente da Udine. Sul posto i vigili del fuoco che hanno lavorato per estrarre il sessantacinquenne dall’abitacolo gravemente danneggiato della sua auto. Inutili, purtroppo, le manovre di rianimazione salvavita praticate dal personale medico infermieristico: non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso. L’altra persona coinvolta nell’incidente è stata trasportata in ospedale in codice giallo con l’ambulanza.