Il meteo in Friuli Venezia Giulia di giovedì 7 dicembre

Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia.

Il meteo in Friuli Venezia Giulia per la giornata di giovedì 7 dicembre prevede una mattina che inizierà con un cielo poco nuvoloso, ma attenzione alle gelate che potrebbero manifestarsi sia in pianura che sulle zone montane, compresa la zona del Tarvisiano. .

Nel corso della giornata, le nuvole se ne andranno gradualmente, regalando un cielo prevalentemente sereno. Le temperature resteranno rigide, con massime che raggiungeranno i 9 gradi, mentre le minime si attesteranno sui -2 gradi Celsius. . Infine, si raccomanda la massima prudenza sulla strada, soprattutto nelle prime ore del mattino, quando le strade potrebbero essere scivolose a causa del ghiaccio.