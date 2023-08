Trovato con la moto nel fossato, muore un giovane di 35 anni

Un uomo di circa 35 anni di età è stato trovato senza vita nella tarda mattinata di oggi, a bordo strada, in un fossato, in via Casali Marcotti, nel territorio comunale di Santa Maria la Longa, da due persone che stavano passeggiando e che hanno notato una moto a terra.

Hanno visto l’uomo privo di sensi nel fossato e hanno chiamato il Numero unico di emergenza Nue112. Gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e quello dell’automedica. Hanno attivato i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Palmanova.

Purtroppo non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso. Anche se non c’era nessuno al momento del fatto con tutta probabilità si è trattato di un incidente stradale. La dinamica è ora al vaglio delle forze dell’ordine.