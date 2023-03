In sella al motorino si scontrano con un furgone: feriti 2 giovanissimi

L’incidente questo pomeriggio a Moruzzo.

Incidente questo pomeriggio lungo la strada che da Alnicco porta a Brazzacco, nel comune di Moruzzo. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, due minorenni si sono scontrati con un furgoncino in transito mentre erano in sella ad un motorino.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto gli equipaggi dell’automedica proveniente da Udine e di un’ambulanza, sempre proveniente da Udine.

I due ragazzi sono stati soccorsi dal personale medico infermieristico e poi trasportati uno in codice verde e uno in codice giallo precauzionale all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.