Si ferisce con la motosega mentre lavora nel campo, soccorso

Ferito un uomo a Basiliano.

Infortunio nella mattinata di oggi, venerdì 26 aprile attorno alle 10.30, nell’area di Basiliano dove un uomo è rimasto ferito mentre stava lavorando in un campo con la motosega. Per cause in corso di accertamento, si è procurato un trauma al ginocchio con l’attrezzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Sores, con ambulanza ed elicottero, e i carabinieri di Udine. Per fortuna, le conseguenze sono state meno pesanti di quello che si temeva: l’uomo è stato trasportato all’ospedale del capoluogo friulano in codice verde.