Agente della Polizia locale aggredito da una donna, a Udine.

Mentre è in servizio sul territorio, vede una donna che prende a calci le auto in sosta: cerca di fermarla, ma viene aggredito. E’ accaduto il 24 aprile, nella zona di via Buttrio a Udine. L’uomo, in forze alla Polizia locale, solitamente impiegato in ufficio, si trovava quel giorno a svolgere un servizio esterno.

Durante il suo turno, l’agente ha notato una donna che si sfogava contro alcune vetture parcheggiate vicino al passaggio a livello. E’ intervenuto per richiamare il suo comportamento, ma la reazione della donna è stata inaspettata e violenta. Visibilmente alterata, forse sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o alcol, la donna si è scagliata contro l’agente cercando di fuggire. L’uomo aveva però già chiamato i rinforzi e i suoi colleghi sono riusciti a bloccare la fuggitiva.

La donna è stata successivamente trasportata in ospedale per accertamenti medici, mentre l’agente ferito è stato prontamente medicato con una prognosi di 10 giorni. Nei confronti della donna sarà sporta denuncia.