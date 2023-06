L’incidente a Basaldella di Campoformido.

Incidente stradale intorno alle ore 18 di oggi a Basaldella di Campoformido.

Al vaglio della Polizia Locale del comando intercomunale di Campoformido – Pozzuolo del Friuli, le cause che hanno visto coinvolte una Suzuki Vitara condotta da S.G. 78enne residente a Campoformido, e una moto Honda condotta da G.S, 28enne di Tolmezzo, che si sono scontrate nella Piazza Umberto I, all’incrocio con la strada regionale 89.

Immediati i soccorsi, giunti sul posto con automedica, ambulanza e due pattuglie della Polizia Locale. Il motociclista è stato trasferito presso il pronto soccorso di Udine per ulteriori accertamenti, incolume invece il conducente dell’autovettura. Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi da parte della Polizia Locale, la strada è rimasta chiusa per circa 1 ora, il traffico è stato deviato su strade alternative.