L’incidente sulla Napoleonica a Talmassons.

Violento incidente questo pomeriggio poco prima delle 14 sulla SR252 Napoleonica a Talmassons. Per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri si sono scontrati un camion compattatore e un’auto.

È scattata subito una chiamata di aiuto al Numero unico di emergenza Nue112 e gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Codroipo e l’elisoccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco di Codroipo che hanno collaborato con il personale sanitario.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico le due donne ferite che sono state trasportate, una con l’elicottero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo e una sempre nello stesso nosocomio del capoluogo friulano, con l’ambulanza, con ferite non gravi.

Il lavoro dei Vigili del fuoco è terminato con la messa in sicurezza dei veicoli incidentati e dell’area del sinistro. In fase di accertamento da parte dei Carabinieri la dinamica dell’incidente.