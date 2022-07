Incidente nella notte a Palmanova, esce di strada e finisce contro un muro

L’incidente questa notte a Palmanova.

Incidente questa notte a Palmanova nella frazione di Sottoselva. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, il conducente di un’auto ha perso il controllo della vettura uscendo di strada e andando a sbattere violentemente contro il muro di un’abitazione.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi che hanno prestato le prime cure all’uomo trasportandolo all’ospedale di Palmanova: il conducente ha riportato varie ferite ma non sarebbe in pericolo di vita. Presenti anche i vigili del fuoco di Palmanova per la messa in sicurezza dell’area e del veicolo coinvolto nell’incidente, mentre i rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Palmanova.