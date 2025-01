Cade un piano dell’impalcatura, operaio colpito alla testa

Incidente sul lavoro a Pavia di Udine.

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata di venerdì 31 gennaio a Pavia di Udine, in via delle Industrie, all’interno dell’azienda Dhs. Un operaio di 48 anni, di nazionalità romena, dipendente di una ditta esterna incaricata della manutenzione, è rimasto ferito dopo essere stato colpito alla testa da un piano che si è improvvisamente staccato da un’impalcatura.

L’incidente è avvenuto mentre l’uomo stava spostando la struttura mobile per effettuare un intervento di manutenzione. Per cause ancora in corso di accertamento, uno dei piani dell’impalcatura ha ceduto, colpendolo violentemente.

Immediato l’intervento dei soccorsi: allertati dalle persone presenti sul posto, sono giunti in pochi minuti gli operatori sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al lavoratore ferito prima di trasportarlo d’urgenza in ambulanza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sono state giudicate serie, ma l’uomo non risulta in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, e i carabinieri, incaricati di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Presente inoltre il personale dell’azienda sanitaria per le verifiche di rito in materia di sicurezza sul lavoro.