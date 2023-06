Incidente questa mattina a Pordenone.

I Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti per uno scontro fronto-laterale tra un’auto e un camion, all’incrocio fra via Segaluzza con via Malignani a Pordenone.

L’occupante dell’utilitaria ancora, all’interno del veicolo, é stata soccorsa dal personale sanitario in collaborazione con il personale vigili del fuoco e successivamente ricoverata presso l’ospedale civile di Pordenone con lievi ferite. Sul posto anche i Carabinieri di Pordenone.