Incidente sul raccordo, auto si ribalta: feriti mamma, papà e una bambina

L’incidente sul raccordo autostradale 13.

Tre persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale accaduto a lungo il raccordo autostradale 13 in località Duino, direzione Lisert, poco prima delle 15 di oggi, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale.

Il conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo e il veicolo si è ribaltato su un fianco. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Immediata la chiamata al numero unico di emergenza 112 che ha transitato la telefonata alla centrale Sores. Gli infermieri della sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato immediatamente sul posto due ambulanze e l’automedica proveniente da Opicina.

Gli infermieri della Sores hanno allertato anche i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine, per quanto di competenza. Sul posto i carabinieri della stazione di Duino per viabilità e ausilio alla circolazione. Tutte le operazioni sono state coordinate dal Centro operativo autostradale di Udine.

Le equipes sanitarie giunte tempestivamente sul luogo dell’incidente hanno assistito una famiglia composta da padre e madre e bambina. Tutti e tre sono stati trasportati con le ambulanze all’ospedale: la bambina è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Burlo, la mamma e il papà all’ospedale di Cattinara, con le ambulanze una delle quali come medico a bordo, tutti e tre in codice giallo per lesioni al volto e nella parte alta del corpo.