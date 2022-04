Scontro tra una moto e un’auto a Remanzacco: centauro in ospedale

L’incidente questa mattina a Remanzacco.

Brutto incidente questa mattina poco dopo le 10 a Remanzacco, dove un’auto e una moto si sono scontrate in piazza Angeli. Ad avere la peggio nell’impatto è stato il motociclista che è caduto sbattendo violentemente a terra.

Su posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno trasferito il centauro all’ospedale di Udine: le sue condizioni sono serie. Presenti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona e la polizia locale per i rilievi volti a stabilire l’esatta dinamica dello scontro.

