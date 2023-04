Perde il controllo dell’auto e finisce nel fosso: ferito un 64enne

L’incidente sulla bretella di Sacile Ovest.

Un uomo di 64 anni di età è stato soccorso questo pomeriggio dopo un incidente stradale accaduto sulla bretella di Sacile Ovest. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Sacile), ha perso il controllo della vettura che stava conducendo ed è finito in un fossato a bordo strada.

L’uomo è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo della macchina. Nessun altro mezzo coinvolto. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Sacile e l’elisoccorso.

Il personale sanitario ha preso in carico l’uomo che poi è stato trasportato all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, con l’ambulanza, per la cura di un trauma toracico non grave: le sue condizioni sono stabili e l’uomo è rimasto sempre cosciente. Sul posto anche i Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.