Incidente a Sacile, scontro tra auto sulla bretella: due feriti

Incidente questa mattina a Sacile.

Due persone sono rimaste ferite questa mattina a seguito di un incidente stradale accaduto lungo la bretella Sacile Est.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, allertati i carabinieri dalla compagnia di Sacile, due vetture si sono scontrate e due persone sono rimaste ferite. Dopo l’allarme al Nue112 gli infermieri della centrale Sores hanno inviato sul posto tempestivamente due ambulanze e un’automedica proveniente da Pordenone.

Le due persone ferite sono state trasportate con le ambulanze all’ospedale di Pordenone, in codice giallo. Sul posto anche i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza delle auto e della zona dell’incidente.