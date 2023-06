Finiscono con lo scooter contro un camion, gravissimi 2 giovani

L’incidente a San Canzian d’Isonzo.

Un ragazzo e una ragazza sono stati soccorsi dal personale medico infermieristico dopo un incidente stradale accaduto a San Canzian d’Isonzo, indicativamente lungo la viabilità che porta a Dobbia. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Monfalcone, si sono scontrati uno scooter e un camion. I due ragazzi che viaggiano sullo scooter sono rimasti feriti.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Monfalcone, l’equipaggio dell’automedica proveniente da Gradisca d’Isonzo e l’elisoccorso. Sul posto anche i Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico i due giovani: per la ragazza è stato disposto il trasporto in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice rosso. Per il ragazzo è stato disposto il trasporto all’ospedale di Cattinara con l’ambulanza con l’equipe dell’automedica a bordo, anche lui in codice rosso.