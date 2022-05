Incidente a San Daniele, auto esce di strada e finisce nel campo: ferita una donna

L’incidente poco prima delle 19 a San Daniele.

Incidente questa sera a San Daniele del Friuli. E’ accaduto poco prima delle 19 in via Kennedy dove una donna ha perso il controllo della sua auto uscendo di strada e finendo in un campo.

A dare l’allarme ed allertare i soccorsi sono stati alcuni automobilisti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alla donna trasportandola poi al pronto soccorso.

Presenti anche i vigili del fuoco volontari di San Daniele per le operazioni di messa in sicurezza. Le forze dell’ordine si sono occupate invece dei rilievi.

