Si schianta con la moto contro un albero, la pianta gli cade addosso: grave un giovane

L’incidente a San Vito al Tagliamento.

Incidente intorno alle 21 di ieri a San Vito al Tagliamento, dove un giovane di 23 anni ha perso il controllo della moto andando a schiantarsi contro un albero in via Giovanni Fabrici. La pianta gli è poi rovinata addosso.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un‘ambulanza proveniente da San Vito al Tagliamento e l’elisoccorso. sul posto anche i vigili del fuoco di San Vito che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario e poi hanno provveduto a liberare la strada dall’albero caduto.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico il giovane che è stato trasportato, in volo, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in gravi condizioni e incosciente.