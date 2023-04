L’incidente a Savorgnano del Torre.

Incidente nel primissimo pomeriggio di oggi a Savorgnano del Torre, in via Principale, nel territorio comunale di Povoletto. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Udine, una donna di circa 80 anni ha perso il controllo della vettura che stava guidando ed è finita contro un’auto in sosta. Dopo lo scontro è rimasta incastrata nell’abitacolo.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Tarcento e hanno attivato i Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.

La donna è stata liberata dall’abitacolo e quindi trasportata in ambulanza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo. Ha riportato un trauma al capo e una seria lesione a una gamba.