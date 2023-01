Scontro tra furgone e auto sulla provinciale: feriti marito e moglie

L’incidente a Sedegliano.

Incidente nella tarda mattinata di oggi a Sedegliano. Per cause in corso di accertamento, un’auto e un furgone si sono scontrati all’incrocio tra la strada provinciale 52 e via Lavia.

Nell’impatto sono rimaste ferite due persone, marito e moglie, che erano nell’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che, dopo le prime cure, hanno trasportato la coppia in ospedale. Presenti anche i vigili del fuoco volontari di Codroipo che si sono occupati della messa in sicurezza dei mezzi e dell’area dell’incidente. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi.