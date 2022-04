Incidente sulla A4 tra Duino e Monfalcone, auto trafitta da un guardrail

L’incidente questo pomeriggio sulla A4.

Incidente questo pomeriggio sulla A4 in direzione Venezia. Un’auto con a bordo una donna di 80 anni, per cause ancora da accertare, ha sbattuto contro la barriera dell’autostrada nel tratto tra Duino e Monfalcone Est.

Violento lo scontro: una parte del guard rail è andato a conficcarsi pericolosamente nella parte anteriore della vettura. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi per prestare le prime cure alla donna. L’incidente ha praticamente bloccato il traffico e si registrano lunghe code sulla A4 in direzione Venezia.

