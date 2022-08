Incidente sulla tangenziale a Tavagnacco, furgoncino si ribalta su un lato

L’incidente questa mattina a Tavagnacco.

Incidente intorno alle 8 di questa mattina sulla tangenziale a Tavagnacco. Lo scontro è avvenuto in direzione sud, all’altezza dell’ex palazzo Hypo Bank, poco prima dello svincolo per l’autostrada.

A scontrarsi un’auto e un furgoncino: quest’ultimo dopo l’impatto si è ribaltato su un lato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un’ambulanza per prestare le prime cure alle persone coinvolte. Presenti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e dell’area dell’incidente. Per permettere le operazioni si sono verificate