L’incidente questa mattina nella tangenziale di Udine

Un incidente stradale ha paralizzato il traffico sulla tangenziale di Udine in direzione Tarvisio nella mattinata di oggi, sabato 15 febbraio. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 9 nel tratto compreso tra l’uscita di via Martignacco e quella per la fiera, causando notevoli disagi alla viabilità.

Secondo le prime ricostruzioni, un’automobile ha sbandato autonomamente finendo di traverso lungo la carreggiata, bloccando il passaggio agli altri veicoli in transito. Fortunatamente, il conducente del mezzo non ha riportato ferite, ma l’incidente ha causato il completo arresto del traffico nella zona interessata.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e procedere ai rilievi del caso. Le operazioni di rimozione del veicolo incidentato sono tuttora in corso, mentre gli agenti si occupano di regolare la circolazione per limitare i disagi agli automobilisti.