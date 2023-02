Auto esce di strada a Trasaghis, ferita una donna

L’auto è uscita di strada sulla regionale 512 tra Trasaghis e Alesso.

Una donna è stata soccorsa dalla equipe sanitaria di un’ambulanza proveniente da Tolmezzo a seguito di un incidente lungo la regionale 512 che collega Trasaghis con la frazione di Alesso, in un tratto rettilineo.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine (attivati i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo) ha perso il controllo della vettura che è uscita di strada. Dopo la chiamata di aiuto giunta al numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala di primo livello hanno transitato la telefonata puntualmente alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri hanno inviato subito sul posto l’equipaggio di un’ambulanza che ha preso in carico la donna, poi trasportata in codice giallo all’ospedale di Tolmezzo. Attivati per quanto di competenza i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario. Non è escluso che all’origine dell’incidente possa esserci un malore.