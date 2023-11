L’incidente nella notte a Trasaghis.

Incidente intorno alle 2:30 di oggi lungo la regionale 512 a Trasaghis, di fronte all’ex discoteca Lago. una donna ha perso il controllo della vettura che stava conducendo ed è finita contro il guardrail.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Gemona del Friuli e l’elisoccorso. Hanno attivato la forza pubblica e i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario per estricare la donna dall’abitacolo completamente deformato.

Quindi la presa in carico da parte del personale medico infermieristico: la donna ferita è stata trasportata in condizioni piuttosto gravi, in volo, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.