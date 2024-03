Incidente a Trivignano Udinese, auto fuori strada: un ferito

Incidente questo pomeriggio a Trivignano Udinese.

Incidente intorno alle 14 di questo pomeriggio a Trivignano Udinese lungo la strada provinciale 2. Un 58enne alla guida di un’auto ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi. Insieme ai sanitari, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Cervignano e le forze dell’ordine per gestire la situazione e garantire la sicurezza sul luogo dell’incidente. Il conducente ferito è stato prontamente assistito e stabilizzato sul posto dalle équipe mediche intervenute. Successivamente, è stato trasportato all’ospedale di Udine per ulteriori accertamenti e cure. Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi.