Auto si schianta contro un platano a Udine, grave un giovane

L’incidente in viale Palmanova a Udine.

Un ragazzo di 22 anni di età è stato soccorso dai sanitari nella notte dopo un incidente stradale accaduto in viale Palmanova, a Udine, indicativamente all’altezza dell’esercizio commerciale “Ricambi Rossi”. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, il conducente di una vettura ha perso il controllo e l’auto è finita contro un platano.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’automedica e quello di due ambulanze provenienti da Udine.

Il giovane 22enne è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e quindi trasportato con lesioni severe all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l’ambulanza con a bordo il medico dell’automedica. È stata soccorsa anche una seconda persona, una ragazza, trasportata con lesioni meno gravi, sempre nel nosocomio hub di Udine, con l’ambulanza.

Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.