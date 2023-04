Verzegnis piange Martina, lutto cittadino e cronoscalata annullata

Il dolore dopo il tragico incidente costato la vita a Martina Socciarelli.

Una comunità sotto shock dopo il tragico incidente di venerdì sera costato la vita a Martina Socciarelli, 18enne di Verzegnis e studentessa al quinto anno del liceo delle scienze umane di Tolmezzo.

Un dolore straziante, insopportabile. Mamma Cristiana non ha retto e si è sentita male quando ha saputo della tragica notizia della perdita della sua unica figlia.

Nata a Perugia, Martina si era trasferita a Verzegnis durante il periodo scolastico delle elementari, assieme ai genitori. Per tanti anni atleta della Libertas, appassionata di motociclette e sport estremi, Martina Socciarelli sognava di entrare a far parte della Guardia di finanza. Attiva nella comunità, la giovane diciottenne, insieme alla sua famiglia, portava avanti l’associazione I Mus di Fuignas (gli asini di Fuignis). Martina amava gli animali, in particolare la sua cagnolina Heidi e le sue due asinelle Camilla e Celeste.

Lutto cittadino e cronoscalata annullata.

Dopo la tragica scomparsa di Martina Socciarelli, il sindaco di Verzegnis, Andrea Paschini, ha proclamato il lutto cittadino. Tutte le attività commerciali resteranno chiuse oggi e nel giorno delle esequie in segno di rispetto. Annullata anche la cronoscalata Verzegnis Sella Chianzutan.

Eleonora Rizzi, presidente del comitato organizzatore della cronoscalata, ha spiegato che la decisione di sospendere l’evento è stata presa come segno di rispetto per la famiglia di Martina e per il territorio che ha sempre sostenuto la gara. La famiglia di Martina ha sempre fornito i terreni e le strutture per la gara con grande generosità. La madre di Martina, Cristiana, è stata una figura di grande aiuto per il comitato organizzatore.