L’incidente questa notte a Udine.

Incidente questa notte a Udine dove un conducente ha perso il controllo della sua auto, una Mercedes GLE, che si è schiantata contro i tavolini e gli ombrelloni del White Bar situato in via Tiberio Deciani. Si è scoperto in seguito che il conducente era il calciatore dell’Udinese Destiny Udogie, il quale è stato sottoposto a vari accertamenti, ma i risultati non sono ancora noti.

Secondo la ricostruzione l’auto proveniva da piazzale Osoppo quando ad un tratto è finita contro i tavolini. Ingenti i danni che secondo una prima stima ammontano a circa 3mila euro tra tavolini, ombrelloni e porta piante distrutti.