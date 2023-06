L’incidente nel primo pomeriggio a Udine.

Incidente nel primissimo pomeriggio di oggi a Udine. Per cause in corso di accertamento uno scooter e un’auto si sono scontrati all’incrocio tra viale Armando Diaz e viale della Vittoria.

L’uomo alla guida dello scooter è caduto a terra ma fortunatamente non ha riportato grosse ferite.