Imbarcazione finisce sott’acqua nel porticciolo a Grado

L’imbarcazione è stata messa in sicurezza dalla protezione civile di Grado.

I volontari della squadra comunale di Protezione civile di Grado sono intervenuti, nella tarda mattinata di oggi, attivati dalla sala operativa regionale della Protezione civile, a sua volta attivata dalla Capitaneria di Porto, per la messa in sicurezza di una imbarcazione semi affondata, a Grado, vicino al ponte bianco dell’Isola della Schiusa, altezza Riva Foscolo.

I volontari hanno provveduto con una squadra da terra e con l’imbarcazione in dotazione alla stesura di una barriera per il contenimento per una potenziale problematica di dispersione da idrocarburi. I proprietari contatteranno una ditta specializzata che si farà carico delle opere necessarie finalizzate alla risoluzione della situazione.