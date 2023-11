Incidente questa mattina a Varmo.

Incidente questa mattina a Varmo nella zona di Cornazzai lungo la Ferrata, dove è stato soccorso un uomo di circa 50 anni. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, mentre conduceva una vettura ha perso il controllo e la macchina è finita in un fossato a bordo strada cappottata.

L’uomo è rimasto incastrato ed è stato estricato dai vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112 del Fvg, infatti, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Codroipo e l’elisoccorso. Hanno attivato i carabinieri e i vigili del fuoco.

L’uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato in volo in codice giallo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.