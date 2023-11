Il manifesto per celebrare il miglior caffè sostenibile

Nove grandi illustratori di Costa Rica, Etiopia, Brasile, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Nicaragua e Rwanda, in rappresentanza dei 9 Paesi finalisti dell’Ernesto Illy, International Coffee Award 2023, hanno realizzato un manifesto ciascuno per celebrare il premio che indica il miglior caffè prodotto in modo sostenibile. Dall’ottava edizione del premio illycaffè rinnova lo speciale progetto creativo che unisce arte e cultura del caffè con il coinvolgimento di nove illustratori internazionali chiamati a realizzare un manifesto per dare un’identità artistica e visiva a ciascuno dei 9 Pesi finalisti del premio.

“Una iniziativa”, dice una nota dell’azienda triestina, “con cui si vuole raccontare, attraverso il linguaggio, le scelte grafiche e la vivace palette di colori degli illustratori selezionati, una componente fondamentale e rilevante della cultura e dell’etica aziendale e cioè il patrimonio di valori che sta dietro il mondo della produzione del caffè e dei suoi Paesi. A raccontare questi magici Paesi sono il duo berlinese Zebu, l’illustratrice svizzera Alice Hoffman e poi Marina Ester Castaldo, Angela Mckay, Abbey Lossing, Liv Lee, Mirando Sofroniou, Fabian Lavater e Alexander Khabbazi. A partire da oggi i nove manifesti vengono svelati sui profili social di Illycaffè raccontando come atmosfere, culture e sapori diversi possano essere interpretati e celebrati attraverso l’arte e la bellezza.