Incidente a Zoppola, l’auto si ribalta più volte: un ferito

L’incidente lungo il guado di Murlis.

Una persona è stata soccorsa nel primo pomeriggio di oggi dopo un incidente stradale che si è verificato lungo il guado di Murlis, nel greto del Cellina-Meduna, sul tracciato della ex provinciale a Zoppola. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Pordenone, il conducente di una vettura ha perso il controllo e la macchina che si è ribaltata più volte.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Pordenone e l’elisoccorso. Hanno attivato per quanto di competenza dei Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia.

Il personale medico infermieristico giunto sul luogo dell’incidente ha preso in carico una persona rimasta ferita a seguito dell’incidente, il passeggero, che è stata poi trasportata in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo, stabile sempre cosciente.