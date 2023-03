Giornata di incidenti in Friuli: diversi i feriti

Diversi incidenti questo pomeriggio in Friuli Venezia Giulia.

Numerosi gli interventi gestiti questo pomeriggio dagli infermieri dalla Struttura operativa regionale dell’emergenza sanitaria, attivati dagli operatori della sala di primo livello del Numero unico di emergenza Nue112.

A Fontanafredda, lungo la statale 13 Pontebbana, di fronte a una chiesa, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due auto con quattro persone che sono rimaste ferite di cui una incastrata nell’abitacolo. Sul posto sono stati inviati automedica e ambulanza; il personale medico infermieristico ha trasportato le persone con lesioni non gravi all’ospedale di Pordenone.

A Meduno, area monte Valinis, un uomo ha avuto dei problemi nell’atterraggio con il parapendio, cadendo malamente da una altezza di circa 10 metri. È stato soccorso dall’equipaggio dell’elisoccorso ed è stato trasportato in codice giallo, non in pericolo di vita, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, per un trauma al capo e al collo.

A San Vito al Torre, all’altezza di via Trieste all’incrocio con via Gorizia, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due auto e tre persone sono rimaste ferite: due sono state trasportate all’ospedale di Palmanova in codice verde (una delle due è minore) e una è stata trasportata in codice giallo sempre al nosocomio di Palmanova per un trauma toracico; intervenuta l’ambulanza di Cervignano del Friuli e anche l’elisoccorso, in un primo momento.

A San Giovanni di Casarsa in via Sile, in prossimità di un allevamento per la produzione di uova, si è verificato un incidente stradale di tipo frontale tra due vetture. Due le persone che sono rimaste ferite trasportate in codice verde all’ospedale di San Vito al Tagliamento con l’ambulanza proveniente da San Vito al Tagliamento.

A Trieste, in viale Ippodromo, scontro tra auto e scooter all’altezza dell’incrocio con Sette Fontane. Sul posto l’equipaggio di un’ambulanza. L’incidente è accaduto poco dopo le 19:30. Al momento è stato disposto il trasporto all’ospedale di Cattinara.