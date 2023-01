Tre incidenti sulle piste da sci del Friuli: soccorsi anche un 14enne e un bambino

Gli incidenti sulle piste da sci del Friuli.

Sono tre gli incidenti questo pomeriggio sulle piste da sci del Friuli dove sono rimasti feriti anche un 14enne e un bambino.

Caduta per un 14enne sulle piste dello Zoncolan.

Un minorenne, di circa 14 anni di età, è stato soccorso oggi per le ferite riportate a seguito di una caduta sulle piste di sci dello Zoncolan. Ha riportato un trauma cranico. Gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato celermente sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e il minorenne è stato trasportato dalla equipe sanitaria della stessa ambulanza all’ospedale di Tolmezzo: le sue condizioni non sono comunque gravi. Sul posto anche il soccorso piste.

Trauma cranico per un bambino a Piancavallo.

Un bambino è stato poi soccorso sempre sulle piste di sci ma nel comprensorio del Piancavallo. A seguito di una caduta ha riportato un trauma cranico. Gli infermieri della Sores hanno inviato immediatamente sul posto l’equipaggio dell’elisoccorso e l’ambulanza proveniente da Pordenone. Il bambino è stato trasportato in volo al Santa Maria della Misericordia di Udine. Anche in questo caso le sue condizioni non sono gravi.

Altro intervento di soccorso sullo Zoncolan.

È in corso un terzo intervento sul monte Zoncolan per una caduta sempre sulla neve, in un canalone. Sul posto operano le equipes sanitarie dell’elisoccorso e dell’ambulanza proveniente da Rigolato, tutte attivate dagli infermieri della Sores.