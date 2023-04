Mattinata di incidenti sulle strade del Friuli: 3 persone in ospedale

Gli incidenti di questa mattina in Friuli.

Nella mattinata di oggi gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno gestito i soccorsi per diversi incidenti stradali.

Ad Aiello del Friuli, in via Genova Cavalleria, scontro tra moto e auto. Sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Palmanova. Una persona ferita, non grave, è stata portata all’ospedale di Palmanova.

Ad Azzano Decimo, in via Pradat Candie, scontro tra due auto. Sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Azzano Decimo e di una seconda ambulanza proveniente da Pordenone. Due le persone sono rimaste ferite, non gravi, trasportate all’ospedale di Pordenone.

A Spilimbergo, in via dei Ponti, zona cimitero, tamponamento fra tre auto. Sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Spilimbergo. Tre persone controllate sul posto l’equipaggio sanitario. Per nessuna di loro si è resa necessaria l’ospedalizzazione. Cause al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto i vigili del fuoco.