Un altro importante gruppo friulano passa di mano, maxi accordo per il 55 per cento

Il Gruppo Zaffiro passerà di mano. Eurizon Capital SGR, divisione di asset management del Gruppo Intesa Sanpaolo, con 383 miliardi di euro di patrimonio in gestione, ha sottoscritto un accordo per acquisire una quota di maggioranza pari a al 55% di Gruppo Zaffiro, azienda friulana attiva nei servizi socio-sanitari assistenziali. L’operazione prevede il closing nel corso del 2023, previo conseguimento delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

Il Gruppo Zaffiro.

Fondato nel 1992 e con sede operativa a Martignacco, il Gruppo Zaffiro gestisce 31 Residenze Sanitarie Assistenziali per un totale di circa 2.600 posti letto già autorizzati, situate in Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Marche, Liguria, Lombardia e Toscana. Il Gruppo, che si colloca tra gli operatori leader in Italia nel settore di riferimento, ha inoltre in corso un importante programma di crescita, che porterà nei prossimi anni ad alcuni ampliamenti e all’apertura di 5-6 nuove strutture già in pipeline ed oltre 4.000 posti letto a regime.

A livello di servizi erogati e patologie trattate, le strutture del Gruppo forniscono assistenza – in RSA o altre residenze protette – ad anziani autosufficienti e non, malati di Alzheimer, pazienti psichiatrici, disabili e pazienti acuti. Gli attuali soci del Gruppo Zaffiro sono Mittel con il 60% e Blustone con il 40% (quest’ultima facente capo al fondatore Gabriele Ritossa).

L’operazione.

L’operazione prevede l’acquisizione da parte dei Fondi Eurizon ITER della maggioranza del Gruppo Zaffiro, con una quota del 55%. Gabriele Ritossa aumenterà la propria quota al 45% e manterrà la guida della società.

La presenza di Eurizon nella compagine azionaria attraverso i Fondi Eurizon ITER consentirà di proseguire ulteriormente nel percorso già avviato dal Gruppo di rafforzamento delle strutture esistenti e ulteriore crescita dimensionale attraverso nuove iniziative di sviluppo e acquisizioni.