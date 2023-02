Motociclista finisce contro un’auto e viene sbalzato per 2 metri

L’incidente a San Dorligo della Valle.

Incidente tra un’auto e una moto questa mattina nel comune di San Dorligo della Valle, a Bagnoli della Rosandra, in località Strada del Monumento. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine (attivata la Polizia di Stato), mentre viaggiava in sella a una moto, si è scontrato con una vettura ed è stato sbalzato per due metri, riportando lesioni agli arti inferiori.

Dopo la chiamata al numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala di primo livello hanno transitato puntualmente la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato immediatamente sul posto l’equipaggio di una ambulanza, giunta sul posto in 7 minuti, che ha soccorso l’uomo, poi trasportato in codice giallo all’ospedale di Cattinara.