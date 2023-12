Infortunata alla caviglia a Piancavallo: soccorsa una donna

Tra le.12.50 e le.14.30 circa di oggi la stazione di Pordenone del Soccorso Alpino, attivata dalla Sores, ha soccorso una donna di Fontanafredda infortunatasi a Piancavallo. La signora, che era assieme al marito, si è procurata una distorsione alla caviglia e non riusciva più a camminare autonomamente

I soccorritori si sono avvicinati a Casera Caserate con il mezzo fuoristrada e di qui sono scesi a piedi fino al punto in cui la signora si trovava: l’hanno stabilizzata, imbarellata e caricata sul mezzo assieme al marito per riaccompagnare entrambi alla loro automobile. La coppia si è recata in ospedale autonomamente.