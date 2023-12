La partita dell’Apu Udine nel campionato di Legadue di pallacanestro

L’Apu Old Wild West Udine si riscatta immediatamente dopo lo scivolone di Piacenza e batte piuttosto nettamente la Tezenis Verona, squadra che era appaiata in classifica a 18 punti. 76 a 63 il finale di una partita che i friulani hanno condotto fin dall’inizio mantenendo l’imbattibilità del PalaCarnera con sette vittorie su sette.

L’Apu, che recupera Marcos Delia, conduce fin da subito le danze. Dopo quattro minuti il punteggio è un eloquente 18 a 3 per i padroni di casa. Verona non segna mai, sicuramente la difesa friulana fa la sua parte, ma gli ospiti non riescono proprio a metterla dentro. Il primo quarto termina 20 a 10 e i veneti lo finiscono con 2 su 16 al tiro. Arriveranno altri undici errori consecutivi al tiro nel secondo parziale che porta la statistica ad un tragico 2 su 27. All’intervallo il punteggio è sul 40 a 24 con un Marcos Delia finalmente in gran spolvero, autore di 8 punti e 7 rimbalzi nella prima metà gara. Nella ripresa Verona, tirando decisamente meglio, prova la rimonta con i canestri di Gavoe e Murphy e si avvicina pericolosamente a meno sette nel quarto periodo, ma un siluro di Caroti riporta il vantaggio in doppia cifra e alcuni canestri di Jason Clark chiudono la contesa. Top scorer per Udine il solito Jason Clark con 16 punti, ottima la prestazione di Marcos Delia da 15 punti e 9 rimbalzi, in doppia cifra anche Da ros e Alibegovic con 11.

Sollevato dopo la partita coach Adriano Vertemati: “Voglio ringraziare lo staff medico per il recupero perfetto di Marcos Delia e li ringrazio anche per il lavoro su Alibegovic e Caroti che hanno degli acciacchi. Stasera era fondalmentale averli tutti in campo e devo dire che abbiamo fatto una partita difensiva ai limiti della perfezione. In attacco siamo stati fluidi, abbiamo costruito molti buoni tiri da tre che non abbiamo segnato (8 su 32 il dato finale), ma devo dire che abbiamo attaccato bene. Abbiamo anche ribaltato la differenza canestri che era importante perchè in questo campionato bisogna vincere in casa e mantenere la differenza punti con le dirette rivali. Vogliamo mantenere questo palazzetto inviolato e cercare di fare delle prestazioni di livello per vincere in trasferta”.

Ottimo il contributo di Matteo Da Ros con 11 e 8 rimbalzi: “Dopo il brutto inizio partita di Piacenza volevamo partire bene e l’abbiamo fatto. Lo staff ha preparato perfettamente la partita e devo dire che una vittoria così contro Verona non è una vittoria di poco conto, siamo stati in vantaggio dall’inizio alla fine di una decina di punti. Questa sera Marcos Delia ha fatto una partita leggendaria considerando i problemi fisici e le critiche che sta ricevendo, lui ci da tante piccole cose determinanti e stasera ha fatto tutte le cose fondamentali. Bisogna fargli un plauso enorme e ringraziarlo”. Felicissimo il presidente Alessandro Pedone: “Fondamentale aver ribaltato la differenza canestri, stasera c’è stata una ottima prova difensiva. Li abbiamo annichiliti fin dall’inizio – anche il presidente elogia Marcos Delia – lui è un equilibratore, fa un lavoro che molti non riescono a vedere, ma è bravissimo. Stasera finalmente si è preso delle responsabilità in attacco, gran bella partita di Marcos. Godiamoci questa bella vittoria”.

