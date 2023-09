Infortunio durante l’escursione, soccorsa una donna a Drenchia

La donna si è infortunata alla caviglia al rientro dal bivacco Zanuso.

Una donna 58enne di nazionalità tedesca è stata soccorsa tra le 14.30 e le 17.30 dopo essersi infortunata in cammino. La chiamata è arrivata intorno alle 14e 30 tramite attivazione da parte della Sores per la stazione di Udine del Soccorso Alpino.

La donna era partita al mattino assieme al compagno dal Rifugio Solarie, al rientro dal Bivacco Zanuso lei si è infortunata ad una caviglia, senza poter più proseguire. Sul posto si sono portati in venti minuti due tecnici residenti nelle valli del Natisone che hanno atteso i rinforzi provenienti da Udine, altre tre persone più l’infermiera dell’ambulanza. Una volta steccato l’arto, la persona è stata imbarellata e trasportata fino in strada per essere consegnata all’ambulanza.