Inseguimento a Tarcento, abbandona l’auto con 5 clandestini e fugge nei campi

Inseguimento ieri sera a Tarcento quando un’auto non si è fermata all’alt dei carabinieri.

Inseguimento ieri sera a Tarcento dove un’automobilista non si è fermato a un posto di blocco dei carabinieri. Il militare ha intimato l’alt alla monovolume ma, anziché fermarsi, il conducente ha deciso di accelerare, dando così inizio a un breve ma intenso inseguimento per le strade della zona. Dopo la fuga, l’automobilista ha finalmente fermato l’auto vicino al cimitero di Sedilis, per poi darsi alla fuggire a piedi nei campi circostanti.

All’interno del veicolo, i Carabinieri hanno trovato cinque persone di nazionalità straniera, tutte prive dei documenti. Dalle prime indagini è emerso che si trattava di migranti provenienti da Siria e Somalia, tra cui anche un minorenne. Fortunatamente, tutti si trovavano in buone condizioni fisiche.

Una volta conclusi i procedimenti preliminari per l’identificazione, i Carabinieri hanno indirizzato i migranti verso le strutture preposte per i controlli sanitari e per l’accoglienza. Il minorenne è stato accompagnato in un centro apposito dedicato ai minori non accompagnati mentre, nel pomeriggio, il Nucelo Operativo di Cividale ha dato esecuzione a 4 decreti di espulsione del Prefetto nei confronti dei migranti maggiorenni. Nel frattempo, proseguono le ricerche per individuare il fuggitivo e gli approfondimenti sul veicolo.