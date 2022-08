La donna è stata trasportata all’ospedale di Udine.

Non sono gravi le condizioni della donna che ieri sera è stata inavvertitamente investita dal marito a Flaibano mentre stava facendo manovra per parcheggiare l’auto in garage.

Ancora da chiarire esattamente la dinamica, ma la donna si trovava nello scivolo di casa quando è stata urtata dall’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che Hanno trasportato la donna all’ospedale di Udine: le due condizioni, come detto, non sono gravi ma ha rimediato una frattura e un trauma cranico.