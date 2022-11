Investita da un’auto nella notte, studentessa friulana muore a 22 anni

Miriam Ciobabu è morta sul colpo.

E’ Miriam Ciobabu, giovane 22enne originaria di Udine ma residente con la famiglia in provincia di Treviso, la vittima del tragico incidente avvenuto questa notte intorno alle 4 e 30 a Pieve del Grappa.

Da una prima ricostruzione la giovane stava camminando sul ciglio della strada, quando è stata investita in via Veneto da un’Audi con alla guida un 23enne del trevigiano che stava procedendo in direzione del comune di Fonte. L’impatto è stato violentissimo e Miriam è deceduta sul colpo mentre l’automobilista è stato accompagnato in stato di shock in ospedale dove sarà sottoposto agli accertamenti del caso.