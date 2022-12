I ladri non risparmiano gli addobbi di Natale: il furto a Tarvisio

Rubati una parte degli addobbi di Natale davanti al mercato di Tarvisio.

Neppure gli addobbi di Natale sono al riparo dai furti. E’ successo a Tarvisio dove ignoti hanno fatto sparire il cespuglio addobbato davanti al mercato. La brutta sorpresa questa mattina ha scatenato subito reazioni di tristezza e sdegno anche e soprattutto per il gesto in sé, che rovina la magica atmosfera del Natale in arrivo.

“Siamo a ringraziare chi si è appropriato indebitamente di una parte del nostro addobbo natalizio dinanzi al mercato di Tarvisio – commentano i proprietari – . Vogliamo rivolgerci ai personaggi che si sono portati via una palla così grande aggiungendo che, se ne avevano bisogno, potevano semplicemente chiedercele e noi avremmo provveduto a costruirne una su misura, visto che l’abbiamo creata noi e specifichiamo che l’avremmo fatto a gratis perché siamo persone di cuore. In fondo , soprattutto sotto le feste, bisogna essere più buoni. speriamo di dare un volto alle vostre marachelle, aspettando la visione dei filmati richiesti alle autorità“.